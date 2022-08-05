Об этом сообщает в фейсбуке Национальная гвардия Украины.

Водолазы Нацгвардии обследуют и разминируют водоемы в Киевской области, где шли активные боевые действия.

За время полномасштабного вторжения специалисты обследовали 93,5 квадратных километров рек, в частности, Днепр, Ирпень и киевское водохранилище.

Из водоемов вытащили два вертолета, две боевые бронированные машины, три БМП, шесть боевых машин десанта и 21 противотанковую мину.