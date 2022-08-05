На Киевщине из водоемов вытащили 11 российских боевых машин, 2 вертолета и 21 противотанковую мину
Из водоемов в Киевской области нацгвардейцы вытащили 2 вертолета, 11 боевых машин и 21 противотанковую мину
Об этом сообщает в фейсбуке Национальная гвардия Украины.
Водолазы Нацгвардии обследуют и разминируют водоемы в Киевской области, где шли активные боевые действия.
За время полномасштабного вторжения специалисты обследовали 93,5 квадратных километров рек, в частности, Днепр, Ирпень и киевское водохранилище.
Из водоемов вытащили два вертолета, две боевые бронированные машины, три БМП, шесть боевых машин десанта и 21 противотанковую мину.
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