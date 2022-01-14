На Киевщине грузовик протаранил легковушку и въехал в дом: госпитализирован пожилой "Дед Мороза"
В пятницу,14 января в Белой Церкви Киевской области грузовик Mercedes столкнулся со Skoda, а затем въехал в частный жилой дом
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Известно, что в результате происшествия водитель легковушки получил травмы.
Чтобы достать пострадавшего мужчину из автомобиля, на место происшествия вызвали спасателей (чтобы посмотреть видео, докрутите до конца страницы).
"Около 6:00 на улице Сквирское шоссе в Белой Церкви 46-летний водитель грузового автомобиля Mercedes, работающий на строительстве, столкнулся со Skoda. После этого грузовик сломал забор и въехал в частный дом. В результате аварии 61-летний водитель легковушки, сидевший за рулем авто в костюме Деда Мороза, был заблокирован в машине", - отметили в полиции.
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