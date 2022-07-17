На Киевщине еще один приход перешел в ПЦУ
В Киевской области 17 июля церковь Архангела Михаила в Михайловке-Рубежовке перешла из московского патриархата в ПЦУ
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в телеграме.
"Громада села Михайловка-Рубежовка приняла сегодня важное и по-настоящему историческое решение - прихожане церкви Архангела Михаила проголосовали за выход из УПЦ московского патриархата и переход в Православную церковь Украины", - подчеркнул он.
- 20 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подписал распоряжение о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ московского патриархата в Православную Церковь Украины.
- 19 мая приход во имя святых Косьмы и Дамиана в Сукачах Иванковского района Киевщины перешел из УПЦ МП в ПЦУ.
- По состоянию на 24 мая более 400 церковных общин в Украине перешли из УПЦ МП в ПЦУ после начала полномасштабного вторжения России.
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