Об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов заявил в эфире телемарафона.

Он утверждает, что на 25 марта удалось отыскать 484 гражданина Украины, а правоохранители получили 767 сообщений об исчезновении людей.

Так, в настоящее время 283 человека считаются пропавшими без вести, а 200 погибших остались не идентифицированы. Всего во время оккупации Киевщины Россия убила 1 374 украинца.