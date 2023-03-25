На Киевщине до сих пор не идентифицированы 200 погибших в результате вооруженной агрессии РФ
После деоккупации Киевской области не удалось идентифицировать 200 погибших в результате российской вооруженной агрессии граждан Украины
Об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов заявил в эфире телемарафона.
Он утверждает, что на 25 марта удалось отыскать 484 гражданина Украины, а правоохранители получили 767 сообщений об исчезновении людей.
Так, в настоящее время 283 человека считаются пропавшими без вести, а 200 погибших остались не идентифицированы. Всего во время оккупации Киевщины Россия убила 1 374 украинца.
- Напомним, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области ранее сообщил, что по состоянию на 3 марта 2023 года на территории Киевской области 278 гражданских граждан оставались без вести пропавшими.
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