На Киевщине будут раздаваться звуки взрывов - саперы будут тренироваться

Об этом информирует Киевская городская военная администрация .

"На территории Вышгородского района сегодня, 30 декабря, свои навыки будут отрабатывать пиротехники", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что для саперов запланировано обучение по изъятию и ликвидации взрывоопасных предметов.

Украинцев предупреждают о возможных звуках взрывов в некоторых общинах Киевской области.

"Сохраняйте спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям. Не пренебрегайте правилами безопасности!" – добавляют в КМВА.

27 декабря жители Киевской области также слышали взрывы, связанные с обучением саперов.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотники, однако обломками баражирующих боеприпасов повреждены окна дома и нежилое здание в Голосеевском районе.