На Киевщине будут раздаваться звуки взрывов - саперы будут тренироваться
30 декабря на территории Киевской области будет проходить тренировка украинских саперов. Мирных жителей предупреждают о звуках взрывов
Об этом информирует Киевская городская военная администрация .
"На территории Вышгородского района сегодня, 30 декабря, свои навыки будут отрабатывать пиротехники", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что для саперов запланировано обучение по изъятию и ликвидации взрывоопасных предметов.
Украинцев предупреждают о возможных звуках взрывов в некоторых общинах Киевской области.
"Сохраняйте спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям. Не пренебрегайте правилами безопасности!" – добавляют в КМВА.
- 27 декабря жители Киевской области также слышали взрывы, связанные с обучением саперов.
- Напомним, что в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотники, однако обломками баражирующих боеприпасов повреждены окна дома и нежилое здание в Голосеевском районе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.66
- Актуальное
- Важное