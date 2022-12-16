На Киевщине боец терробороны сбил российскую ракету из пулемета
Военнослужащий Территориальной обороны 16 декабря во время массированной атаки россиян сбил из пулемета крылатую ракету, летевшую на Киев
Видео, снятое журналистами Associated Press, распространил "Обозреватель".
Пулеметчик заметил крылатую ракету и успел открыть огонь и повредить ее. После попадания обломки ракеты упали посреди поля недалеко от армейских позиций.
"Он быстро среагировал, молодец, резвый паренек. Видно было, как от нее летели зеленые искры. Потом она начала кружить, когда он в нее попал, и хвостом упала", - рассказал командир позиции бойцов.
По его словам, это почти невозможно сделать, но это было сделано.
- Во время воздушной тревоги 16 декабря Россия выпустила по Украине 76 ракет, 60 из них были сбиты. В ряде регионов сообщили о работе ПВО. Российские ракеты попали в жилой дом в Кривом Роге, в Запорожье зафиксировали попадание 15 ракет врага, также попадания ракет зафиксированы в других городах. Подробнее о последствиях массированной атаки – здесь.
- В результате массированных обстрелов повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.
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