На Киевщине активно работают гуманитарные коридоры
Сегодня, 14 марта, в Киевской области эвакуационные колонны двигаются к безопасным местам
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба
"Эвакуационные колонны из Немишаево доехали до Белогородки. Здесь им оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь. Дальше людей перевезут в Киев. Колонна из Дмитровки из 8 автобусов тоже уже в Белогородке", - написал Алексей Кулеба.
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