На Киевщине активно работают гуманитарные коридоры

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба

"Эвакуационные колонны из Немишаево доехали до Белогородки. Здесь им оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь. Дальше людей перевезут в Киев. Колонна из Дмитровки из 8 автобусов тоже уже в Белогородке", - написал Алексей Кулеба.

Напомним, из блокады Мариуполя удалось вырваться более 160 авто – горсовет

В Луганской области эвакуировали более 1 700 человек

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb