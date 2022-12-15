Об этом сообщил глава Киевской областной военной администраций Алексей Кулеба.

По его словам, погода вызвала аварийные отключения электроэнергии в регионе.

"Киевщина. Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии в регионе. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают повреждения. Сейчас без электричества из-за непогоды остаются три населенных пункта в Бориспольском районе, это 3800 семей", - написал Кулеба.

"Погода влияет и на темпы восстановления поврежденной в результате обстрелов РФ сети. Сейчас 50% абонентов планово без электроснабжения", - добавил он и отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть потребителей в графики плановых отключений.

Днем Укрэнерго сообщало, что в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb