На Киевщине 50% потребителей остаются без электроснабжения
В Киевской области 50% потребителей остаются без электроснабжения, энергетики работают над его восстановлением, но работам препятствует погода
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администраций Алексей Кулеба.
По его словам, погода вызвала аварийные отключения электроэнергии в регионе.
"Киевщина. Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии в регионе. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают повреждения. Сейчас без электричества из-за непогоды остаются три населенных пункта в Бориспольском районе, это 3800 семей", - написал Кулеба.
"Погода влияет и на темпы восстановления поврежденной в результате обстрелов РФ сети. Сейчас 50% абонентов планово без электроснабжения", - добавил он и отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть потребителей в графики плановых отключений.
- Днем Укрэнерго сообщало, что в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии .
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