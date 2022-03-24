На Киевщине 498 населенных пунктов остались без электричества, 73 – без газа, за прошедшие сутки из области эвакуировали 1270 человек
По состоянию на 24 марта из-за боевых действий Киевской области 498 населенных пунктов остались без электричества, 73 – без газа. Людей из области продолжают эвакуировать
Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.
Он сообщил, что в настоящее время в Киевской области обесточены 498 населенных пункта. За прошедшие сутки было восстановлено электроснабжение 28 населенных пунктов
Без газоснабжения остается 73 населенных пункта:
- Бучанский район
- Вышгородский район
- Броварской район
- Фастовский район
Также известно, что 23 марта в Киевской области удалось эвакуировать 1270 человек, среди них – 159 детей. Эвакуация проводилась тремя гуманитарными коридорами. Участие принимали 15 автобусов и 184 частных автомобиля. Сегодня, 24 марта, открыто несколько гуманитарных коридоров из Богдановки, Большой Дымерки, Макарова и Бервицы", – добавил глава гуманитарного штаба Киевщины.
- Напомним, оккупанты с начала масштабной войны повредили в Киеве 87 жилых домов, 12 школ и 6 детсадов.
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