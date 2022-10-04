Об этом сообщает Укргидрометцентр .

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. К концу ночи 4 октября дождь достигнет значения значительного", - говорится в сообщении.

Согласно информации, из-за непогоды в столице объявлен I уровень опасности, желтый.

С 5 по 12 октября в Украине будет теплая и сухая погода и придет "бабье лето".

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