На Киев надвигается ненастье: будет лить всю ночь, - Укргидрометцентр
В Киеве ожидается сильный ливень, который продлится до конца ночи 4 октября
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. К концу ночи 4 октября дождь достигнет значения значительного", - говорится в сообщении.
Согласно информации, из-за непогоды в столице объявлен I уровень опасности, желтый.
- С 5 по 12 октября в Украине будет теплая и сухая погода и придет "бабье лето".
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