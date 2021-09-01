На Киев надвигается гроза
ГСЧС объявили штормовое предупреждение в Киеве и области
Об этом сообщает ГСЧС .
На Киевщине объявили штормовое предупреждение.
"В ближайшие часы в Киеве и Киевской области, и до конца суток, гроза", - говорится в сообщении.
- В Укргидрометцентре предупредили о сильных дождях и ветер 1-2 сентября на территории Украины.
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