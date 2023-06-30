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На Хортице после обмеления Днепра нашли древнюю дубовую лодку

30 июня, 2023 пятница
15:34
Культура

В заповеднике Хортица Запорожской области после обмеления реки Днепр из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС нашли тысячелетнюю дубовую лодку

Об этом сообщили на странице Национального заповедника Хортица.

Отмечается, что во время обследования на ранее затопленном участке берега работники заповедника обнаружили долбанную лодку, изготовленную из цельного ствола дуба, длиной почти 7 метров.

"В связи с чрезвычайной экологической ситуацией и падением уровня воды в г. Днепр в результате разрушения Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Для их обнаружения и спасения сотрудники Национального заповедника "Хортица" ведут ежедневный мониторинг прибрежной полосы", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в прошлом у берегов Хортицы уже находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением на острове. Оно было с X по XIV вв. Такие плавсредства использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ.

"Лодка была размыта из песка и по частям перемещена в реставрационный ангар. Сейчас она нуждается в срочной консервации в специальном химическом растворе и в дальнейшем реставрации, чтобы стать музейным экспонатом", - отметили в заповеднике.

Также там предполагают, что возраст лодки может достигать 500 лет.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.

Украина
Запорожье
Запорожская область
Каховская ГЭС
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2023, пятница
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