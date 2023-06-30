Об этом сообщили на странице Национального заповедника Хортица.

Отмечается, что во время обследования на ранее затопленном участке берега работники заповедника обнаружили долбанную лодку, изготовленную из цельного ствола дуба, длиной почти 7 метров.

"В связи с чрезвычайной экологической ситуацией и падением уровня воды в г. Днепр в результате разрушения Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Для их обнаружения и спасения сотрудники Национального заповедника "Хортица" ведут ежедневный мониторинг прибрежной полосы", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в прошлом у берегов Хортицы уже находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением на острове. Оно было с X по XIV вв. Такие плавсредства использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ.

"Лодка была размыта из песка и по частям перемещена в реставрационный ангар. Сейчас она нуждается в срочной консервации в специальном химическом растворе и в дальнейшем реставрации, чтобы стать музейным экспонатом", - отметили в заповеднике.

Также там предполагают, что возраст лодки может достигать 500 лет.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.