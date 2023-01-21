На Хмельницкой АЭС построят два новых энергоблока по технологии США, - Галущенко
Кабмин принял решение о начале строительства двух энергоблоков АР 1000 на Хмельницкой АЭС, это технология американской компании Westinghouse
Об этом говорится на правительственном портале.
"Строительство реакторов AP1000 американской компании Westinghouse в Украине является мощной точкой в завершении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики. Сегодня кабинет министров принял решение о том, что мы начинаем разработку технической документации по новому типу реакторов, которые в Украине никогда не строились. То есть мы закончили эру создания атомной генерации по советской технологии", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
Отмечается, что по плану два энергоблока должны построить к 2030-2032 годам, однако на это могут повлиять военные действия.
Стоимость одного энергоблока Westinghouse около $5 млрд.
"Реактор AP1000 ® компании Westinghouse - это реактор ІІІ+ поколения, который имеет существенные преимущества по сравнению с советским ВВЭР-1000 (сегодня в Украине эксплуатируются 13 таких энергоблоков), особенно по уровню безопасности, техническим и экономическим показателям", - резюмировано в сообщении.
- Напомним, в Энергоатоме сообщили , что с 3 января один из энергоблоков будет проходить плановый капитальный ремонт, который происходит раз в четыре года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное