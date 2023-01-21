Об этом говорится на правительственном портале.

"Строительство реакторов AP1000 американской компании Westinghouse в Украине является мощной точкой в завершении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики. Сегодня кабинет министров принял решение о том, что мы начинаем разработку технической документации по новому типу реакторов, которые в Украине никогда не строились. То есть мы закончили эру создания атомной генерации по советской технологии", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Отмечается, что по плану два энергоблока должны построить к 2030-2032 годам, однако на это могут повлиять военные действия.

Стоимость одного энергоблока Westinghouse около $5 млрд.

"Реактор AP1000 ® компании Westinghouse - это реактор ІІІ+ поколения, который имеет существенные преимущества по сравнению с советским ВВЭР-1000 (сегодня в Украине эксплуатируются 13 таких энергоблоков), особенно по уровню безопасности, техническим и экономическим показателям", - резюмировано в сообщении.

Напомним, в Энергоатоме сообщили , что с 3 января один из энергоблоков будет проходить плановый капитальный ремонт, который происходит раз в четыре года.

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