На Хмельнитчине в ДТП погиб 4-летний мальчик

Об этом сообщает пресс-служба полиции.



"Проверка показала, что 45-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло 4 августа около 12:00 на автодороге в с. Бережанка Чемеровецкой тергромады", - говорится в сообщении.



45-летний водитель молоковоза не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погиб 4-летний мальчик, который находился в кабине грузовика.



Проверка показала, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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