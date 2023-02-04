На Хмельнитчине целый день не будут выключать электроэнергию
По указанию Минэнерго, 9 февраля, в четверг, в Хмельницкой области будут проведены режимные замеры
Об этом сообщили в facebook АО "Хмельницкоблэнерго".
Стало известно, что энергетики все сутки будут фиксировать необходимую потребность электрической нагрузки на область. Соответственно почасовых отключений и других ограничений в этот день не будет.
В дальнейшем результаты измерений будут использоваться для определения лимита для области.
"Важно понимать, что в случае повторных массированных атак на объекты критической инфраструктуры и соответственно существенного роста дефицита электрической мощности - режимные замеры могут быть вновь перенесены", - отмечается в сообщении.
- 4 февраля на одном из основных энергообъектов Одесского района произошла авария: абоненты Одессы и частично потребители в области не имеют света.
- Утром 4 февраля Укрэнерго отчитывалось об уменьшении дефицита мощности в энергосистеме, ведь выросло производство электроэнергии на ТЭС
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное