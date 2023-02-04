Об этом сообщили в facebook АО "Хмельницкоблэнерго".

Стало известно, что энергетики все сутки будут фиксировать необходимую потребность электрической нагрузки на область. Соответственно почасовых отключений и других ограничений в этот день не будет.

В дальнейшем результаты измерений будут использоваться для определения лимита для области.

"Важно понимать, что в случае повторных массированных атак на объекты критической инфраструктуры и соответственно существенного роста дефицита электрической мощности - режимные замеры могут быть вновь перенесены", - отмечается в сообщении.