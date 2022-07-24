На Хмельнитчине раздались взрывы, сработала ПВО, - глава ОВА Гамалий
В воскресенье, 24 июля, утром в Хмельницкой области слышны взрывы из-за работы противовоздушной обороны
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в telegram .
"На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях.
Детали со временем", - написал Гамалий.
- 5 июля россияне выпустили четыре ракеты по Ярмолинецкой территориальной громаде в Хмельницкой области.
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