Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в telegram .

"На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях.

Детали со временем", - написал Гамалий.

5 июля россияне выпустили четыре ракеты по Ярмолинецкой территориальной громаде в Хмельницкой области.

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