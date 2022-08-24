На Хмельнитчине прогремели взрывы
Днем, 24 августа, в Хмельницкой области были слышны взрывы
Об этом сообщили жители Хмельницкой области.
Воздушная тревога в Хмельницком и области была объявлена в 16:48. Информация о взрывах поступила около 17:20.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил прилеты вражеских ракет.
- В начале суток, 24 августа, россияне обстреляли Запорожье .
- От российских обстрелов также пострадал Днепр.
- В ночь с 23 на 24 августа российский агрессор также ударил по Новобаварскому району Харькова.
- 24 августа около 11:00 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.
- Днем в Винницкой области противовоздушная оборона сбила неприятельский объект.
- Российские оккупанты попали в военную инфраструктуру Миргорода на Полтавщине.
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