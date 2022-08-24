Об этом сообщили жители Хмельницкой области.

Воздушная тревога в Хмельницком и области была объявлена в 16:48. Информация о взрывах поступила около 17:20.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил прилеты вражеских ракет.

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