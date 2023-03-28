Об этом сообщили в facebook полиции Хмельницкой области.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса "Неоплан" сообщением "Варшава – Одесса" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся. В салоне находились 25 пассажиров, среди которых двое детей. Сейчас с ними работают медики, которые определяют степень тяжести полученных травм. Об общем количестве травмированных будет известно несколько позже", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи полиции отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта и сотрудники экстренных служб.