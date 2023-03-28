На Хмельнитчине перевернулся автобус с 25 пассажирами, есть травмированные, - полиция
Автобус, в салоне которого находились 25 пассажиров, включая двух детей, перевернулся неподалеку от города Волочиска Хмельницкой области во вторник, 28 марта
Об этом сообщили в facebook полиции Хмельницкой области.
"Предварительно установлено, что водитель автобуса "Неоплан" сообщением "Варшава – Одесса" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся. В салоне находились 25 пассажиров, среди которых двое детей. Сейчас с ними работают медики, которые определяют степень тяжести полученных травм. Об общем количестве травмированных будет известно несколько позже", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи полиции отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта и сотрудники экстренных служб.
- 20 февраля в Тернопольской области перевернулся автобус с пассажирами, есть погибшие и травмированые.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.75
Покупка 37.75Продажа 38.54
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное