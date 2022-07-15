Об этом информирует в фейсбуке Государственная пограничная служба Украины .

Пророссийски настроенный харьковчанин искал вчерез соцсети людей, которые бы ставили "метки" в Хмельницком.

"Сторонника вооруженного вторжения РФ в Украину разоблачили в Хмельницкой области. Пророссийски настроенный молодой человек в соцсети предлагал жителям за деньги ставить "метки" для распространения панических настроений среди населения", - говорится в сообщении.

За одну такую услугу злоумышленник предлагал 30 долларов. Правоохранители во время обысков изъяли компьютер, мобильный, а также травматическое и холодное оружие.

В настоящее время проверяется причастность харьковчанина к другим антиукраинским провокациям и диверсиям в Хмельницкой области.

Ранее в Бахмуте в Донецкой области разоблачили мужчину, который сообщал россиянам о перемещении ВСУ и ставил метки на картах для корректировки огня.

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