На Хмельнитчине харьковчанин искал людей, которые ставили бы "метки" за $30
В Хмельницком правоохранители разоблачили сторонника "русского мира". Злоумышленник из Харькова подстрекал население ставить "метки"
Об этом информирует в фейсбуке Государственная пограничная служба Украины .
Пророссийски настроенный харьковчанин искал вчерез соцсети людей, которые бы ставили "метки" в Хмельницком.
"Сторонника вооруженного вторжения РФ в Украину разоблачили в Хмельницкой области. Пророссийски настроенный молодой человек в соцсети предлагал жителям за деньги ставить "метки" для распространения панических настроений среди населения", - говорится в сообщении.
За одну такую услугу злоумышленник предлагал 30 долларов. Правоохранители во время обысков изъяли компьютер, мобильный, а также травматическое и холодное оружие.
В настоящее время проверяется причастность харьковчанина к другим антиукраинским провокациям и диверсиям в Хмельницкой области.
- Ранее в Бахмуте в Донецкой области разоблачили мужчину, который сообщал россиянам о перемещении ВСУ и ставил метки на картах для корректировки огня.
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