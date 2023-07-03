На Хмельнитчине и Кировоградщине работала ПВО: Россия ночью атаковала Украину
Ночью и на рассвете 3 июля российское войско снова атаковало регионы Украины. Взрывы слышали в Хмельницкой и Кировоградской областях, работала противовоздушная оборона
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и Хмельницкий ОВА.
Первые тревоги начали распространяться по Украине еще после 00:00 и добрались до Хмельнитчины в 03:42.
Сначала Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных БПЛА, в частности в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях, а впоследствии и о применении баллистики в других регионах.
В 02:19 в Кировоградской области прогремели взрывы. ПС писали о работе ПВО.
"Внимание! Взрывы в Кировоградской области - работа ПВО", - говорилось в сообщении.
Впоследствии угроза применения россиянами ударных дронов распространилась на Черкасщину и Винницкую область.
А в 03:11 жителей Одесской области предупреждали о ракетной угрозе с моря.
"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря! Одесская область – ракетная угроза!" - говорилось в сообщении Воздушных сил.
Угроза применения врагом ударных БПЛА в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях была уже после 03:40.
В 04:36 в Хмельницкой области сработала противовоздушная оборона.
"Внимание! Взрывы в Хмельницкой области - работа ПВО", - отмечали в ПС и ОВА.
- В ночь с 1 на 2 июля российские террористы атаковали беспилотниками территорию Украины. В результате падения обломков в Киевской области повреждены три дома, ранения получил один человек.
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