Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и Хмельницкий ОВА.

Первые тревоги начали распространяться по Украине еще после 00:00 и добрались до Хмельнитчины в 03:42.

Сначала Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных БПЛА, в частности в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях, а впоследствии и о применении баллистики в других регионах.

В 02:19 в Кировоградской области прогремели взрывы. ПС писали о работе ПВО.

"Внимание! Взрывы в Кировоградской области - работа ПВО", - говорилось в сообщении.

Впоследствии угроза применения россиянами ударных дронов распространилась на Черкасщину и Винницкую область.

А в 03:11 жителей Одесской области предупреждали о ракетной угрозе с моря.

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря! Одесская область – ракетная угроза!" - говорилось в сообщении Воздушных сил.

Угроза применения врагом ударных БПЛА в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях была уже после 03:40.

В 04:36 в Хмельницкой области сработала противовоздушная оборона.

"Внимание! Взрывы в Хмельницкой области - работа ПВО", - отмечали в ПС и ОВА.