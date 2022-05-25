На Хмельнитчине гремят взрывы
Вечером 25 мая жители Хмельницкой области услышали взрывы
Об этом сообщили в приложении "Тревога", информацию также подтверждают местные.
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 20:02. Взрывы раздались в районе 20:40. Официальной информации о месте авиаудара и жертвах пока нет.
Местным лучше оставаться в укрытиях до окончания тревоги.
- В ночь с 24 на 25 мая в Харькове раздались взрывы.
- Утром 25 мая оккупанты ударили крылатыми ракетами по Запорожью. Одну из них удалось сбить ПВО. 62 дома повреждены.
- Вечером 25 мая в Умани прогремели взрывы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.22
Покупка 34.22Продажа 35.79
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 38.06
- Актуальное
- Важное