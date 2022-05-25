Об этом сообщили в приложении "Тревога", информацию также подтверждают местные.

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 20:02. Взрывы раздались в районе 20:40. Официальной информации о месте авиаудара и жертвах пока нет.

Местным лучше оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

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