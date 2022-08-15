На Херсонском направлении ВСУ уничтожили вражескую БМП и ликвидировали 12 оккупантов
На Херсонском направлении артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Украины нанесли удары по скоплению оккупантов и технике российских военных
Об этом 15 августа сообщила в facebook пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.
"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 12 оккупантов и одна БМП уничтожены", - говорится в сообщении.
Кроме этого, во время проведения разведки в районе ответственности морские пехотинцы нанесли огневое поражение по обнаруженным объектам и технике противника.
Сейчас разведывательные подразделения морской пехоты собирают информацию о других потерях российских оккупантов.
- 15 августа россияне обстреляли Салтовский район Харькова, один человек погиб.
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