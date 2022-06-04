На Херсонском направлении ВСУ двигаются вперед и прижимают врага к реке Ингулец, - командир подразделения "Азов" Кудряшов
Командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов рассказал, что вокруг Днепропетровской области ситуация стабильно напряженная
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Криворожское, Запорожское и Донецкое направления с первого дня войны находятся под давлением. То есть и Днепропетровская область под большим давлением. Но город Днепр, благодаря силам ТрО и ВСУ, находится в относительной безопасности. Не хватает противовоздушного оружия. Все остальное в нормальном состоянии. Более того, Криворожское направление - это Херсонское направление сейчас двигается вперед. Мы жмем на врага. Враг покидает свои передовые позиции и смещается к реке Ингулец", - подчеркнул Кудряшов.
Также командир подразделения "Азов" добавил, что в Днепре сосредоточены многие волонтерские штабы и город принимает беженцев с оккупированных территорий Украины.
"Днепр сейчас форпост нашей страны. В Днепре есть больница им. Мечникова, которая делает самые сложные операции. В больнице сохраняют жизнь нашим солдатам и переправляют их на реабилитацию. Днепр концентрирует у себя военных, волонтеров и беженцев", - отметил Кудряшов.
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