Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Криворожское, Запорожское и Донецкое направления с первого дня войны находятся под давлением. То есть и Днепропетровская область под большим давлением. Но город Днепр, благодаря силам ТрО и ВСУ, находится в относительной безопасности. Не хватает противовоздушного оружия. Все остальное в нормальном состоянии. Более того, Криворожское направление - это Херсонское направление сейчас двигается вперед. Мы жмем на врага. Враг покидает свои передовые позиции и смещается к реке Ингулец", - подчеркнул Кудряшов.

Также командир подразделения "Азов" добавил, что в Днепре сосредоточены многие волонтерские штабы и город принимает беженцев с оккупированных территорий Украины.



"Днепр сейчас форпост нашей страны. В Днепре есть больница им. Мечникова, которая делает самые сложные операции. В больнице сохраняют жизнь нашим солдатам и переправляют их на реабилитацию. Днепр концентрирует у себя военных, волонтеров и беженцев", - отметил Кудряшов.

Командующий ОТУ "Север", бригадный генерал Дмитрий Красильников заявил, что украинским военным необходимо оружие дальнего радиуса действия, чтобы получить огневое превосходство над оккупантами

С 24 февраля по 4 июня захватчики потеряли 31 050 военных, 1 376 танков, 680 систем артиллерии и 540 беспилотников

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