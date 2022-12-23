Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Между оккупационными силовиками (прим. - Росгвардия, ФСБ) и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения. Так, первые отбирают лучшие транспортные средства, которые доставляют оккупанты на временно оккупированные территории. В то же время военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу", - говорится в материале.

Ситуация между оккупантами также усугубляется из-за негласного запрета на доставку новых транспортных средств через Крым.

Состояние россиян на левом берегу Херсонщины резко снижается.

В Херсонской области полицейские обнаружили 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек.

С момента деоккупации до 22 декабря следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей Херсонской области.

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