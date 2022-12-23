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Главная война с Россией На Херсонском направлении произошел конфликт между ФСБ и российскими военными, - Центр национального сопротивления

На Херсонском направлении произошел конфликт между ФСБ и российскими военными, - Центр национального сопротивления

23 декабря, 2022 пятница
03:41
война с Россией

У российских силовиков и военных, воюющих в оккупационных подразделениях на Херсонском направлении, конфликт из-за недостаточного материального обеспечения

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Между оккупационными силовиками (прим. - Росгвардия, ФСБ) и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения. Так, первые отбирают лучшие транспортные средства, которые доставляют оккупанты на временно оккупированные территории. В то же время военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу", - говорится в материале.

Ситуация между оккупантами также усугубляется из-за негласного запрета на доставку новых транспортных средств через Крым.

Состояние россиян на левом берегу Херсонщины резко снижается.

  • В Херсонской области полицейские обнаружили 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек.
  • С момента деоккупации до 22 декабря следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей Херсонской области.

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Украина
Россия
ФСБ
Херсонщина
оккупированные территории
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