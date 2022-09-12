Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла почти 85% личного состава", – говорится в сообщении.

Как отмечается, у остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий.

За 11 сентября украинским военным удалось вытеснить оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. Враг пытается восстановить утраченное положение

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