На Херсонском направлении бригада российских морпехов потеряла 85% состава после удачных действий ВСУ, - Генштаб
После удачных действий, проведенных Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла почти 85% личного состава", – говорится в сообщении.
Как отмечается, у остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий.
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