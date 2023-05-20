Об этом в telegram сообщила Херсонская ОВА.

"В Херсонской области запрещено собирать металлолом от остатков военной техники. Это касается всей уничтоженной техники, оружия, элементов ракет, боеприпасов, гильз и т.д. Запрет связан с необходимостью документирования последствий военной агрессии и преступлений оккупантов", - говорится в сообщении.

В ОВА также добавили, что сбор остатков военной техники представляет опасность для мирных жителей, ведь там могут оставаться взрывоопасные предметы.

В частности, отмечается, что такое ограничение введено Херсонской ОВА совместно с ОУВ "Херсон" и будет действовать до отмены или прекращения военного положения и 30 дней после него.