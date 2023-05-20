На Херсонщине запретили собирать остатки российской техники
В Херсонской области запретили собирать металлолом от остатков российской техники, это связано с необходимостью документирования преступлений россиян
Об этом в telegram сообщила Херсонская ОВА.
"В Херсонской области запрещено собирать металлолом от остатков военной техники. Это касается всей уничтоженной техники, оружия, элементов ракет, боеприпасов, гильз и т.д. Запрет связан с необходимостью документирования последствий военной агрессии и преступлений оккупантов", - говорится в сообщении.
В ОВА также добавили, что сбор остатков военной техники представляет опасность для мирных жителей, ведь там могут оставаться взрывоопасные предметы.
В частности, отмечается, что такое ограничение введено Херсонской ОВА совместно с ОУВ "Херсон" и будет действовать до отмены или прекращения военного положения и 30 дней после него.
- 19 мая сообщалось, что российские военные обыскивают автомобили мирных жителей временно оккупированной Каховки Херсонской области. Рашисты ищут средства радиоэлектронной борьбы.
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