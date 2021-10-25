На Херсонщине запасов кислорода в COVID-больницах хватит на трое суток, - ОГА
В Херсонской области, которая находится в "красной" зоне карантина, медицинского кислорода в больницах хватит на трое суток
Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко.
По его словам, в сутки используется почти 15 тонн кислорода. Он назвал ситуацию с кислородом в области сложной и призвал глав районов и тергромад приобщиться к решению этого вопроса в своих больницах.
"Сейчас очень сложная ситуация с кислородом - она не критичная, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", - добавил Якименко.
- Напомним, в "красной" зоне Украины находится шесть областей, а в "желтой" - четыре. Другие регионы "оранжевые".
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