На Херсонщине запасов кислорода в COVID-больницах хватит на трое суток, - ОГА

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко.

По его словам, в сутки используется почти 15 тонн кислорода. Он назвал ситуацию с кислородом в области сложной и призвал глав районов и тергромад приобщиться к решению этого вопроса в своих больницах.

"Сейчас очень сложная ситуация с кислородом - она не критичная, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", - добавил Якименко.

Напомним, в "красной" зоне Украины находится шесть областей, а в "желтой" - четыре. Другие регионы "оранжевые".

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