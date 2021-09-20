На Херсонщине задержали и арестовали экс-военного ВСУ, который помогал России оккупировать Крым

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.



Ему сообщено о подозрении в госизмене и участии в НВФ.



Мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.



Установлено, что подозреваемый в конце февраля 2014 года вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Крыма". В дальнейшем, в течение февраля-марта 2014 года оказывал помощь Вооруженным силам РФ при захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух". В частности, непосредственно участвовал в блокировании территории и взлетно-посадочной полосы аэропорта, для недопущения самолетов с материковой части Украины.



Также подозреваемый оказывал российским военнослужащим информацию по управлению системой навигации по перемещению воздушных судов, помогал принимать и отправлять российские военные самолеты, которыми переправлялись военнослужащие РФ к полуострову



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