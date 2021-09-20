На Херсонщине задержали и арестовали экс-военного ВСУ, который помогал России оккупировать Крым
В Херсонской области задержали экс-военнослужащего ВСУ, который был участником НЗФ "Самооборона Крыма" и помогал российским войскам в оккупации полуострова
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.
Ему сообщено о подозрении в госизмене и участии в НВФ.
Мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.
Установлено, что подозреваемый в конце февраля 2014 года вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Крыма". В дальнейшем, в течение февраля-марта 2014 года оказывал помощь Вооруженным силам РФ при захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух". В частности, непосредственно участвовал в блокировании территории и взлетно-посадочной полосы аэропорта, для недопущения самолетов с материковой части Украины.
Также подозреваемый оказывал российским военнослужащим информацию по управлению системой навигации по перемещению воздушных судов, помогал принимать и отправлять российские военные самолеты, которыми переправлялись военнослужащие РФ к полуострову
Суд Херсона арестовал мужчину с альтернативой внесения залога в размере 594 750 грн.
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