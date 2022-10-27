Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Отмечается, что ВСУ поразили район сосредоточения российских вооружений и военной техники, складов боеприпасов вблизи Берислава Херсонской области. Потери оккупантов уточняют.

В свою очередь в больницу в Голубовке Луганской области 24 и 25 октября привезли около 100 раненых захватчиков. Для оказания им помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.