На Херсонщине ВСУ ударили по району сосредоточения оружия и техники РФ, а в больницу на Луганщине привезли около 100 раненых оккупантов
На Херсонщине 25 октября ВСУ ударили по сосредоточению техники, а также по складам боеприпасов РФ, а в Голубовке на Луганщине госпитализировано около 100 раненых россиян
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Отмечается, что ВСУ поразили район сосредоточения российских вооружений и военной техники, складов боеприпасов вблизи Берислава Херсонской области. Потери оккупантов уточняют.
В свою очередь в больницу в Голубовке Луганской области 24 и 25 октября привезли около 100 раненых захватчиков. Для оказания им помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.
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