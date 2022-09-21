На Херсонщине ВСУ сбили российские беспилотники, которые использовали для корректировки огня
Два российских беспилотника, которые использовались для корректировки огня по ВСУ, сбиты над Херсонской областью
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты для корректировки огня и разведки наших позиций. Два таких шпиона типа "Орлан-10" уничтожены в районах Новодмитровки и Костырки, на Херсонщине.
Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны убили 16 рашистов и уничтожили 4 единицы вражеской автобронетехники. Остальные потери врага – еще разведываются.
- В Николаевской области, в ночь с 20 на 21 сентября, Россия обстреляла позиции подразделений ВСУ, пострадали также населенные пункты.
- В ОК "Юг" предупредили украинцев, что российский агрессор может ужесточить ракетные удары по Украине после того, как к россиянам обратился Владимир Путин.
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