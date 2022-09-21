Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты для корректировки огня и разведки наших позиций. Два таких шпиона типа "Орлан-10" уничтожены в районах Новодмитровки и Костырки, на Херсонщине.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны убили 16 рашистов и уничтожили 4 единицы вражеской автобронетехники. Остальные потери врага – еще разведываются.

В Николаевской области, в ночь с 20 на 21 сентября, Россия обстреляла позиции подразделений ВСУ, пострадали также населенные пункты.

В ОК "Юг" предупредили украинцев, что российский агрессор может ужесточить ракетные удары по Украине после того, как к россиянам обратился Владимир Путин.

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