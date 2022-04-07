На Херсонщине ВСУ разбили артиллерийское подразделение оккупантов
В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение захватчиков, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов
Об этом сообщает ВМС ВС Украины.
На опубликованном видео видно, как прицельным ударом наши защитники уничтожают вражескую технику.
"К сожалению, часть "освободителей" засверкала пятками. Вместе победим!" - пишут в ВМС ВС Украины.
- Добавим, что силы противовоздушной обороны этой ночью, 7 апреля, в Запорожье уничтожили три крылатых ракеты.
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