Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в эфире Суспильного.

"На Херсонщине от российских захватчиков на сегодняшний день освобождены подтвержденные 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные Силы Украины вернули под желто-голубой флаг 29 населенных пунктов", - рассказал Янушевич.

Председатель ОВА подчеркнул, что сейчас необходимо сохранять информационную тишину, однако ждать хороших новостей.

Инфраструктуры на деоккупированных территориях в ужасном состоянии: "Очень много разрушенных домов, школ, больниц, детсадов, разрушенные линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные. Люди остались без воды и света.

Одна из ключевых проблем, с которой столкнулась власть, – это восстановление электроснабжения. Процесс сложен, сначала работают взрывотехники и только потом – энергетики.

Янушевич сообщил, что до 24 февраля в деоккупированных населенных пунктах проживало более 19 тысяч человек, а сейчас около 7 тысяч.

6 октября Генштаб сообщил, что ВСУ освободили в Херсонской области 29 населенных пунктов.

С 24 февраля и до 7 октября украинские воины освободили более 2,4 тыс. кв. км Херсонской области, в частности в Бериславском районе, деоккупирован 61 населенный пункт, а в Херсонском - 6.

С начала активных боевых действий Вооруженные силы Украины и до 9 октября освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Воины Закарпатского легиона показали освобожденный ими поселок Червоное Херсонской области.

В оперативном командовании "Юг"сообщили, что ВСУ деоккупировали 5 населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

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