На Херсонщине все отделения полиции забиты людьми, которые активно поддерживали и поддерживают Украину, — депутат Херсонского областного совета
Сергей Хлань подчеркнул, что оккупанты арестовывают журналистов, активистов, лидеров общественного мнения, депутатов и бывших воинов АТО
"У орков есть списки людей, которых ловят, "отработали" их через военкоматы. У оккупантов уже есть списки наших бойцов АТО/ООС.", – сказал он в эфире Espreso TV.
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Депутат добавил, что целью россиян является арестовать всех воинов АТО/ООС в Херсоне: "Они держат воинов в райотделах полиции, в СИЗО. Все райотделы и СИЗО забиты именно людьми, которые поддерживали и поддерживают Украину".
Также Хлань прокомментировал ситуацию с похищением священнослужителя Сергея Чудиновича в Херсоне: "Этот священник один из первых, кто создавал украинскую церковь именно в Херсоне, всегда агитировал за переход из московского в Киевский патриархат. Также священник постоянно помогал в АТО".
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