Ситуация на Херсонщине

Пока враг на Херсонщине и возле Херсона создает определенную интригу. С одной стороны, он удерживает все правобережье протяженностью 140 км и шириной 40 км. Этот участок занимает значительную часть правого берега, где наши войска до определенного периода осуществляли наступление по трем направлениям: на Берислав, затем попытки двигаться от Снегиревки на Берислав и наступление от Николаева на Херсон. Но эти действия сейчас прекращены, и мы совершаем удары дальнобойными средствами и артиллерией для того, чтобы заставить врага покинуть этот участок. Враг в свою очередь предпринимает меры, связанные с одной стороны с передислокацией войск, то есть фактически он часть войск отводит, а часть мобилизованных - заводит. Но вблизи Херсона продолжает удерживается мощная оборона. Противник пытается подготовить эти позиции для того, чтобы Херсон удерживать. Ведь эти демонстрационные мероприятия, связанные с перемещением, не имеют никакого отношения к реальным планам. Враг будет удерживать Херсон, а нам придется заставить его оставить, исходя из наших дальнейших наступательных действий или действий с использованием артиллерии.



Однако противник пытается создать линию обороны и по левому берегу.







Мы видим три линии разного цвета — там враг роет новые редуты для того, чтобы удерживать свои войска. Вместе с тем, мы можем производить удары на всю глубину вражеской территории, в глубокий тыл, почти до крайних рубежей Херсонщины с помощью дальнобойных HIMARS. Когда мы говорим о нашей ствольной артиллерии, которая нам крайне нужна, то пока этого не можем делать, потому что наиболее широкий участок составляет около 40 км. Наши пушки могут бить на 40 км, используя лишь дальнобойные снаряды. Вопрос артиллерии очень важен: если мы выбьем врага с правобережья, то он будет угрожать Херсону той частью артиллерии, которую перебросил на левый берег. Это рискованная перспектива, потому что, выбив врага из Херсона, мы оказываемся перед необходимостью уничтожить эти позиции, которые враг растягивает по левому берегу.



Если мы будем делать прогноз относительно Новой Каховки и Каховской ГЭС, то на последнем этапе, когда мы будем этот участок сужать, противник будет защищать Херсон до последнего, а также участок вокруг Новой Каховки, чтобы обеспечить отход сил, которые останутся на правом берегу. Подрыв дамбы в Новой Каховке врагу невыгоден потому, что произойдет залив того участка, где сейчас размещаются новые российские силы, так что в этом смысла нет. Враг подорвет маленькую переправу, расположенную за дамбой, чтобы усложнить передвижение наших войск. Они могут преследовать отходящие с правобережья российские войска. Нам нужно создать условия, чтобы у врага не было возможностей покинуть правобережье, потому что они должны сдаться или погибнуть.

Ситуация на Донетчине

На карте видим Донецк, Авдеевку, Пески и Марьянку и Угледар.

Направления Авдеевка — Пески — Веселое — Марьянка — Угледар — Павловка сейчас самые горячие зоны. С одной стороны, враг пытается отодвинуть наши войска от Донецка и хочет обеспечить движение своих войск на Курахово, но это далеко невыполнимая перспектива.

А что касается населенного пункта Павловка, есть одно объяснение. Все интернет-пространство было заполнено информацией, что именно здесь 155-я бригада морской пехоты РФ понесла критические потери, потому что они пытались захватить Павловку. Они зашли в Павловку на танках, а потом наши войска, как в тире, начали эти танки расстреливать. И потом была истерия, потому что это тихоокеанский флот, это профессиональные военные. Соответственно, если мы уничтожаем профессиональных военных, то что говорить о мобилизованных. Сейчас возобновляются боевые действия у Павловки, потому что они хотят ее захватить. Одно из объяснений боев за Павловку состоит в том, что враг хочет отодвинуть наши средства поражения, чтобы обеспечить новый железнодорожный путь от Донецка, Волновахи и дальше на Мелитополь.

Сейчас враг не может перебрасывать вооружение и технику в этот регион из Крыма, потому что Крымский мост уже не работает и еще не будет работать некоторое время. Противнику нужно сделать новенькую линию обеспечения группировки, используя железнодорожное сообщение. Здесь близко к Волновахе, которая простреливается HIMARS, поэтому враг должен в планах подвинуть эту линию, чтобы обеспечить возможность безопасного передвижения грузов по железнодорожному пути. Но я уверен, что это не получится. Павловка держится крепко, а Угледар преодолеть невозможно.



Линия Бахмут – Соледар – Сиверск является линией нашей текущей обороны. Восемь месяцев враг пытается пробиться в Бахмут, но продвижение минимальное. Используются и вагнеровцы, и наемники, и заключенные. Никакого продвижения нет, хотя ситуация действительно остается горячей. Залужный говорит, что количество атак за последний промежуток времени возросло в восемь раз, но успеха у противника нет. На мой взгляд, этот участок будет держаться и дальше. Нужно больше артиллерии. Бахмут зона горячая, но полностью удерживается ВСУ.

Ситуация на Луганщине

Когда мы говорили на прошлой неделе об участке Сватово-Кременная, то делали упор на то, что украинская армия пытается пробить трассу между этими населенными пунктами. На этой неделе наши войска отошли и держат оборону, а враг перебросил значительное количество мобилизованных в эту зону.







На карте показана Макеевка, в направлении которой противник пытался проводить контратаку. Напомню историю о 500 мобилизованных из Воронежской области, это как раз именно тот участок, где враг делал попытку провести контратаку мобилизованными. Такой случай показывает, что бросаются неподготовленные подразделения, соответственно, противник несет значительные потери. К тому же, в течение недели прогнозируется хорошая погода, поэтому можем ожидать дальнейших наших действий, чтобы обойти Сватово или Кременную с целью пробить вражескую линию обороны. Для нас это важно, потому что пробившись через естественные препятствия, а именно дорогу и господствующие высоты, нам для движения на Старобельск нужно сдвинуть с места линию обороны противника, но враг пока упирается за счет подтянутого личного состава. Поэтому считаю, что пока здесь определенная пауза, но через неделю будет не менее жарко.



Пока враг не хочет демонстрировать акты "доброй воли", а контратакой на Белогоровку противник пытается каким-то образом компенсировать давление нашей армии, но это импульсивные и истеричные действия. В любом случае, мы говорим о том, что имеем значительное количество личного состава и правильно выбираем момент для проведения дальнейшей атаки и не втягиваемся в лобовые атаки, а делаем ставку на артиллерию. А дальше, когда будет пауза, соответствующая погодным условиям для проведения наступления, думаю, что мы будем проводить наступательные действия на этом участке, чтобы реализовать наш замысел.