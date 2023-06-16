Об этом в телемарафоне информирует представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Российские военные начинают возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции и усиливают обстрелы. В частности ночью на 16 июня их было около 40 в нашей зоне ответственности. Для ночного периода это достаточно высокая интенсивность", - отметила спикер.

Также пресс-секретарь добавила, что оккупанты этой ночью обстреляли восемь населенных пунктов, есть погибшие на Херсонщине. Враг снова применяет минометные расчеты по нашим позициям. Это несмотря на то, что российские силы пользуются преимущественно тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня.

"Появление таких единиц на тех позициях, которые были оставлены ими, нами не остается незамеченным. И за минувшие сутки мы отменяли три больших пушки, которые наносили удар большими калибрами по правому берегу", - рассказала Гуменюк.