На Херсонщине враг начинает возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции, усиливает обстрелы, - Гуменюк
После подрыва Каховской ГЭС российские войска отступили с оказавшихся под водой позиций. Но сейчас заняли прежние места и усилили обстрелы Херсона
Об этом в телемарафоне информирует представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Российские военные начинают возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции и усиливают обстрелы. В частности ночью на 16 июня их было около 40 в нашей зоне ответственности. Для ночного периода это достаточно высокая интенсивность", - отметила спикер.
Также пресс-секретарь добавила, что оккупанты этой ночью обстреляли восемь населенных пунктов, есть погибшие на Херсонщине. Враг снова применяет минометные расчеты по нашим позициям. Это несмотря на то, что российские силы пользуются преимущественно тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня.
"Появление таких единиц на тех позициях, которые были оставлены ими, нами не остается незамеченным. И за минувшие сутки мы отменяли три больших пушки, которые наносили удар большими калибрами по правому берегу", - рассказала Гуменюк.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь .
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По состоянию на утро 16 июня Генштаб ВСУ сообщал, что в Херсонском направлении россияне продолжают вести оборонные действия . Нанесли авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области. Осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зим.
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