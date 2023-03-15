На Херсонщине во время посевных работ в поле сдетонировал кассетный боеприпас: пострадал человек
В ходе посевных работ на территории Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мирный житель. Человек получил ранение
Об этом информирует Херсонская ОВА.
В поле Станиславской громады при проведении посевных работ сдетонировал кассетный боеприпас. В результате взрыва мирный житель Херсонской области получил ранения.
Украинцев призывают соблюдать правила минной безопасности.
"Не нужно посещать еще не обследованые саперами поля, лесополосы и другие территории. Там могут оставаться растяжки, мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы", - пишет прессслужба.
В случае, когда вы увидели взрывчатку, сообщите в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101, 102 или 112.
- На прошлой неделе в Херсонской области на вражеской мине подорвалось авто с гражданскими, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения.
- 13 марта в Херсонской области автомобиль с гражданским мужчиной подорвался на российской мине. В результате полученных повреждений водитель погиб на месте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.14
Покупка 38.14Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное