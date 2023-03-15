Об этом информирует Херсонская ОВА.

В поле Станиславской громады при проведении посевных работ сдетонировал кассетный боеприпас. В результате взрыва мирный житель Херсонской области получил ранения.

Украинцев призывают соблюдать правила минной безопасности.

"Не нужно посещать еще не обследованые саперами поля, лесополосы и другие территории. Там могут оставаться растяжки, мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы", - пишет прессслужба.

В случае, когда вы увидели взрывчатку, сообщите в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101, 102 или 112.