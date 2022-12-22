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На Херсонщине во дворе дома нашли останки шести человек, перед смертью их пытали

22 декабря, 2022 четверг
13:25
война с Россией

В Херсонской области обнаружено очередное массовое захоронение убитых гражданских людей: во дворе дома нашли останки шести человек, перед убийством их пытали

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"В селе Правдино Херсонского района обнаружены захоронения во дворе частного дома, где найдены останки шести человек со следами пыток, огнестрельными ранениями и т.п. Обнаруженные трупы эксгумированы и направлены на проведение судмедэкспертизы", - отметил Евгений Енин.

Он также проинформировал, что всего во время оккупации области в морги транспортировали около 700 тел, почти 100 из них имеют телесные повреждения из-за боевых действий.

"Еще 36 могил найдены на кладбище в поселении геологов в Херсоне. Там массовое захоронение, где есть и тела военнослужащих Вооруженных Сил, в том числе и ТрО", - добавил представитель МИД.

Первый замминистра внутренних дел подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения россияне игнорировали нормы международного права: "Российские оккупанты просто обезумели. И довольно часто совершали насилие против гражданских, щеголяя этим, высылая фото и видео родным в Россию, выкладывая в соцсети".

Специалисты изъяли уже более 450 тел погибших из мест массовых захоронений Херсонщины: около 200 тел мужчин, более тел женщин, более 20 тел военных, семеро детей и останки 12 человек, пол, возраст и личность которых невозможно определить.

"Предварительно установлено, что среди этих лиц есть погибшие от насильственной смерти: огнестрельных ранений, взрывных травм. Признаки пыток были обнаружены по меньшей мере у 40 человек", - подчеркнул Евгений Енин.

  • Напомним, в деоккупированном Изюме эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.
  • В октябре эксгумировали около 200 гражданских жителей Лимана, среди которых есть дети. Их хоронили в отдельных могилах, военных – в траншее длиной 40 метров.
  • В ноябре BBC сообщило , что вблизи оккупированного Мариуполя было вырыто более 1500 новых могил на месте массового захоронения.

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Херсон
Херсонщина
воєнні злочини Росії
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