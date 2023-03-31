На Херсонщине в результате российского обстрела ранены два человека, которые плыли с дач на лодке
31 марта российская армия снова атаковала Херсон: два человека получили ранения, когда под обстрелом пытались добраться до правого берега Днепра на лодке
Об этом Херсонская ОВА сообщила в телеграме.
Под очередным российским обстрелом 31 марта оказались люди, которые стремились добраться до Херсона на лодке: "Они плыли с дач, что на левом берегу Днепра. Предварительно ранены два человека. На место выехали экстренные службы".
- Напомним, согласно вечернему сведению Генштаба в течение суток 31 марта российская армия нанесла 5 ракетных и 12 авиационных ударов, в том числе атаковала гражданские объекты Запорожья и других населенных пунктов Украины, применив баллистические ракеты.
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