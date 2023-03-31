Об этом Херсонская ОВА сообщила в телеграме.

Под очередным российским обстрелом 31 марта оказались люди, которые стремились добраться до Херсона на лодке: "Они плыли с дач, что на левом берегу Днепра. Предварительно ранены два человека. На место выехали экстренные службы".