На Херсонщине в результате обстрела погиб 54-летний мужчина

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Армия РФ продолжает обстреливать Херсонщину. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских. В селе Львово от российского удара погиб 54-летний местный житель, который находился на улице", - пишет ОВА.

В Херсоне террористы ударили по жилому дому. Ранение получил 71-летний мужчина, его госпитализировали.