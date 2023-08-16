На Херсонщине в результате обстрела погиб 54-летний мужчина
В среду, 16 августа, российские террористы убили 54-летнего жителя Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Армия РФ продолжает обстреливать Херсонщину. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских. В селе Львово от российского удара погиб 54-летний местный житель, который находился на улице", - пишет ОВА.
В Херсоне террористы ударили по жилому дому. Ранение получил 71-летний мужчина, его госпитализировали.
- В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "Шахед" для обстрелов Одесской, Николаевской и Харьковской областей. Враг атаковал поселок Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области, повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. По предварительным данным, потерпевших нет.
- После обеда 16 августа в Харьковской области сработало ПВО. А на Днепропетровщине в результате обстрела погиб 18-летний парень, ранена 2-летняя девочка.
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