На Херсонщине в результате обстрела армией РФ пострадал представитель иностранной прессы
В среду, 26 апреля, российские войска били по мирным населенным пунктам Херсонской области. Из-за обстрелов ранения получили представитель иностранной прессы и молодой человек
Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Враг обстреливает Херсонщину", - заявил чиновник.
Рашисты нанесли артиллерийский удар по селу Станислав Херсонского района. В результате обстрела пострадал 26-летний мужчина.
Также армия РФ обстреляла район Антоновского моста. Пострадал представитель иностранной печати.
- В ЦНС рассказали, что 23 апреля вечером партизаны взорвали российский блокпост возле Олешек Херсонской области. В результате взрыва погиб отряд росгвардии.
- 25 апреля в Херсонской области запретили выход и пребывание плавсредств на водоемах, за исключением судов Сил обороны Украины и специалистов, охраняющих водные биоресурсы.
- Россияне вчера 75 раз обстреляли Херсонщину, ранили человека, повредили дома, магазины и церковь.
- 24 апреля российская армия обстреляла Херсонщину 61 раз, 4 человека ранены.
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