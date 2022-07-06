На Херсонщине в результате многочисленных обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов
От многочисленных обстрелов пострадал Бериславский район Херсонской области
Об этом сообщает ОК "Юг".
"В Бериславском районе Херсонщины в результате многочисленных обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов. Ситуация стабильно тяжелая, сотни оккупированных деревень и городков без воды и света, газа, мобильной и Интернет-связи", - говорится в отчете.
Громкие заявил оккупантов
Оккупационные войска и местные коллаборантские власти продолжают делать громкие заявления. В частности, о присоединении действующих ветровых электростанций Херсонщины к Крыму.
Россияне также продолжают активную подготовку к новому учебному году.
- 6 июля российский агрессор из артиллерии и реактивных систем залпового огня нанес удары по Криворожью.
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