На Херсонщине в результате многочисленных обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов

Об этом сообщает ОК "Юг".

"В Бериславском районе Херсонщины в результате многочисленных обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов. Ситуация стабильно тяжелая, сотни оккупированных деревень и городков без воды и света, газа, мобильной и Интернет-связи", - говорится в отчете.

Громкие заявил оккупантов

Оккупационные войска и местные коллаборантские власти продолжают делать громкие заявления. В частности, о присоединении действующих ветровых электростанций Херсонщины к Крыму.

Россияне также продолжают активную подготовку к новому учебному году.

6 июля российский агрессор из артиллерии и реактивных систем залпового огня нанес удары по Криворожью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb