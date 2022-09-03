На Херсонщине в оккупированных Олешках детонирует военный склад оккупантов, - мэр
Сегодня, 3 сентября, в городе Олешки Херсонской области детонируют боеприпасы на российском военном складе
Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук в телеграмме.
"Детонирует БК в районе промзоны уже 30 минут", - пишет Рыщук.
По информации пресс-секретаря Одесской военной администрации Сергея Братчука, в Олешках уничтожили технику оккупантов.
Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, на котором видны задымления.
"Точное попадание в БК между Раденском и Олешками", - пишет телеграмм-канал Труха .
Также сообщается о взрывах в Херсоне.
- Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области стало для российских оккупантов тактической неожиданностью.
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