Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рыщук в телеграмме.

"Детонирует БК в районе промзоны уже 30 минут", - пишет Рыщук.

По информации пресс-секретаря Одесской военной администрации Сергея Братчука, в Олешках уничтожили технику оккупантов.

Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, на котором видны задымления.

"Точное попадание в БК между Раденском и Олешками", - пишет телеграмм-канал Труха .

Также сообщается о взрывах в Херсоне.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области стало для российских оккупантов тактической неожиданностью.

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