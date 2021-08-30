На Херсонщине в лагере внезапно умерла 15-летняя девушка
В детском лагере на Херсонщине во время выступления на сцене внезапно умерла 15-летняя девушка
Об этом сообщает пресс-служба предприятия "АрселорМиттал", которому принадлежит лагерь.
"Вчера, 29 августа, около 21:00, в детском лагере "Буревестник" во время вечернего выступления 15-летняя девочка потеряла сознание на сцене", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, медицинские работники лагеря сразу оказали девочке первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали карету скорой помощи из г. Геническа. Чтобы не терять время на ожидание, медики решили транспортировать ребенка в больницу каретой "скорой" предприятия, которая в летний период всегда дежурит в лагере отдыха. К сожалению, реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли.
По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией.
На предприятии отметили, что согласно медицинской справке, которую предоставляют перед отдыхом все дети, проблем со здоровьем и рекомендаций врача по ограничению физической активности у покойной не было. В тот вечер она выступала на сцене вместе с другими детьми.
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