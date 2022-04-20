На Херсонщине в домах активистов проводятся обыски, происходят похищения людей, - ОК "Юг"

Об этом сообщает ОК "Юг".



"Местное население Херсонщины, которое находится под оккупацией, продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и употреблять завезенные оккупантами продукты. Тем временем рашисты продолжают подготовку к референдуму, печатают бюллетени, блокируют украинскую речь и связь. В домах местных активистов проводятся обыски и похищения людей. Вдоль трасс вражеские войска плотно минуют поля, лесополосы и грунтовые дороги", - говорится в сообщении.



На севере Херсонской области россияне под прикрытием артиллерийского и танкового огня на 2 БТРах проводили разведку боем в сторону Днепропетровщины. Оккупантов остановили огневым поражением наших подразделений. Войско РФ понесло потери и отступило на предыдущий рубеж.



В Николаевской области существенных изменений в позициях россиян не было. Сохраняется угроза как артиллерийских, так и ракетных ударов. В результате ракетного удара поражено здание поликлиники одного из населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.



В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Остается угроза ракетных ударов, не исключена и отчаянная высадка десанта.



Общие потери врага за сутки на южных рубежах обороны составляют 19 человек и 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА "Орлан-10".





18 апреля россияне сбросили на Очаков запрещенные кассетные боеприпасы и всю ночь обстреливали Николаев, разрушая дома, школы и детсады.

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