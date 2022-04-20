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На Херсонщине в домах активистов проводятся обыски, происходят похищения людей, - ОК "Юг"

20 апреля, 2022 среда
03:43
война с Россией

В Херсонской области в домах местных активистов проводятся обыски, а также происходят похищения людей

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Местное население Херсонщины, которое находится под оккупацией, продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и употреблять завезенные оккупантами продукты. Тем временем рашисты продолжают подготовку к референдуму, печатают бюллетени, блокируют украинскую речь и связь. В домах местных активистов проводятся обыски и похищения людей. Вдоль трасс вражеские войска плотно минуют поля, лесополосы и грунтовые дороги", - говорится в сообщении.

На севере Херсонской области россияне под прикрытием артиллерийского и танкового огня на 2 БТРах проводили разведку боем в сторону Днепропетровщины. Оккупантов остановили огневым поражением наших подразделений. Войско РФ понесло потери и отступило на предыдущий рубеж.

В Николаевской области существенных изменений в позициях россиян не было. Сохраняется угроза как артиллерийских, так и ракетных ударов. В результате ракетного удара поражено здание поликлиники одного из населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.

В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Остается угроза ракетных ударов, не исключена и отчаянная высадка десанта.

Общие потери врага за сутки на южных рубежах обороны составляют 19 человек и 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА "Орлан-10".

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