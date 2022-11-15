На Херсонщине уже зафиксировано 414 совершенных россиянами военных преступлений, - представитель Нацполиции Украины Рева
Представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева сообщила, что на территории деоккупированной Херсонщины уже зафиксировано 414 военных преступлений, совершенных российскими военными
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"
"Со времени деоккупации части Херсонской области Национальная полиция Украины уже зафиксировала 414 военных преступлений, совершенных российскими военными. Больше всего из них - нарушение традиций и ведения войны. То есть обстрелы, неправомерные действия с гражданским населением, кражи и коллаборационизм", - рассказала Рева.
Пресс-секретарь Нацполиции Украины подчеркнула, что каждое преступление россиян на территории Херсонщины будет тщательно зафиксировано.
"Если мы говорим о застенках, которые мы находили на Киевщине и Харьковщине, то пока могу подтвердить по меньшей мере три пыточных на территории деоккупированной Херсонщины. В частности, такие места находят по свидетельствам людей, которые рассказывают о действиях оккупантов. Всю эту информацию мы будем проверять, однако в первую очередь туда должны зайти взрывотехники. Я хочу подчеркнуть, что каждое преступление россиян на территории Украины будет тщательно зафиксировано", - добавила она.
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- Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что освобождение Мелитополя перекрывает возможности российской группировки получать оружие и боеприпасы из России.
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