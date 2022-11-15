Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"



"Со времени деоккупации части Херсонской области Национальная полиция Украины уже зафиксировала 414 военных преступлений, совершенных российскими военными. Больше всего из них - нарушение традиций и ведения войны. То есть обстрелы, неправомерные действия с гражданским населением, кражи и коллаборационизм", - рассказала Рева.



Пресс-секретарь Нацполиции Украины подчеркнула, что каждое преступление россиян на территории Херсонщины будет тщательно зафиксировано.



"Если мы говорим о застенках, которые мы находили на Киевщине и Харьковщине, то пока могу подтвердить по меньшей мере три пыточных на территории деоккупированной Херсонщины. В частности, такие места находят по свидетельствам людей, которые рассказывают о действиях оккупантов. Всю эту информацию мы будем проверять, однако в первую очередь туда должны зайти взрывотехники. Я хочу подчеркнуть, что каждое преступление россиян на территории Украины будет тщательно зафиксировано", - добавила она.

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