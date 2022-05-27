Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, 27 мая, около 14:00 истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации", - говорится в сообщении.

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