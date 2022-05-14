На Херсонщине у оккупантов нет никаких стратегических планов, они только грабят предпринимателей и хотят бежать в Крым, — депутат облсовета
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань убежден, что все планы оккупантов на Херсонщине разрушаются, тем временем они занимаются лишь грабежом мирных жителей и предпринимателей. Чтобы удерживать эту ситуацию, орки еще и запугивают население
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Людей постоянно запугивают, их похищают, задерживают и пытают. Сейчас эти пытки набирают новые обороты – по всей Херсонщине снова идут сигналы, что оккупанты массово проводят рейды и задерживают людей. Так российские солдаты делают потому, что не имеют других путей удерживать ситуацию", – подчеркнул Хлань.
Также депутат отметил, херсонцы настроены очень негативно по отношению к российским оккупантам, поэтому орки сами думают над тем, как им бежать, в частности, в тот же оккупированный Крым.
"Сами орки не видят будущего этой оккупационной власти и думают, как убегать. Эти "гауляйтеры", анонсировавшие свои планы то на апрель, то на май, уже переносят их до конца года, а занимаются единственным грабящим предпринимателям. Всеми своими действиями оккупанты показывают, что они здесь ненадолго. Их цель - украсть больше и убежать", - сказал он.
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