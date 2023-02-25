На Херсонщине трактористы подорвались на мине. Оба погибли

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Инцидент произошел в Бериславском районе. Мужчины пренебрегли запретом от специалистов ГСЧС и выехали на тракторе выполнять сельскохозяйственные работы на поле, которое еще не было разминировано. В результате подрыва на мине двое украинцев погибли.

В Херсоне, неподалеку от речного порта, один из местных жителей на территории собственной дачи наткнулся на растяжку. С тяжелыми травмами его госпитализировали.

От российских обстрелов пострадали 5 гражданских

"Враг продолжает коварно обстреливать мирные населенные пункты правобережья. За ночь и первую половину суток произвел более 30 обстрелов, в результате которых пострадали 5 гражданских лиц, повреждены частные и многоквартирные дома, автомойка и автомобили, коммунальные предприятия обеспечения городской инфраструктуры и магазина По Днепро-Бужскому лиману враг совершил минометный обстрел с Кинбурнской косы. Потери и разрушения не зафиксированы", - говорится в сводке.

В Черном море 8 "калибров"

Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 9 кораблей, среди которых 1 надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр". Россияне находятся на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега

"Враг продолжает воздушную разведку, а значит не исключены ракетные удары, как массированные, так и точечные. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к предупреждениям о воздушной тревоге, не подвергайте себя минной опасности ни на суше, где после деоккупации еще не отработали специалисты, ни в прибрежной зоне и на побережье, где штормовое море может вынести морскую мину. Будьте бдительны и сознательны", - говорится в обращении.