На Херсонщине трактористы подорвались на мине. Оба погибли
В Херсонской области двое мужчин погибли в результате подрыва на вражеской мине
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Инцидент произошел в Бериславском районе. Мужчины пренебрегли запретом от специалистов ГСЧС и выехали на тракторе выполнять сельскохозяйственные работы на поле, которое еще не было разминировано. В результате подрыва на мине двое украинцев погибли.
В Херсоне, неподалеку от речного порта, один из местных жителей на территории собственной дачи наткнулся на растяжку. С тяжелыми травмами его госпитализировали.
От российских обстрелов пострадали 5 гражданских
"Враг продолжает коварно обстреливать мирные населенные пункты правобережья. За ночь и первую половину суток произвел более 30 обстрелов, в результате которых пострадали 5 гражданских лиц, повреждены частные и многоквартирные дома, автомойка и автомобили, коммунальные предприятия обеспечения городской инфраструктуры и магазина По Днепро-Бужскому лиману враг совершил минометный обстрел с Кинбурнской косы. Потери и разрушения не зафиксированы", - говорится в сводке.
В Черном море 8 "калибров"
Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 9 кораблей, среди которых 1 надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр". Россияне находятся на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега
"Враг продолжает воздушную разведку, а значит не исключены ракетные удары, как массированные, так и точечные. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к предупреждениям о воздушной тревоге, не подвергайте себя минной опасности ни на суше, где после деоккупации еще не отработали специалисты, ни в прибрежной зоне и на побережье, где штормовое море может вынести морскую мину. Будьте бдительны и сознательны", - говорится в обращении.
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