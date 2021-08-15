На Херсонщине психически больной человек бросился с ножом на фельдшера и полицейского

Утром воскресенья, 15 августа 2021 года, во время обслуживания вызова в село Веселое Новокаховского городского общества ножевые ранения получили сотрудник сектора реагирования патрульной полиции местного подразделения полиции и представитель службы "103", передает Еспресо.TV .



"Как сообщил начальник областного главка полиции Александр Прокудин, около семи утра по номерам" 102 "и" 103 "позвонила жительница села Веселое. Женщина сообщила, что в ее 44-летнего сына, который находится на учете, произошло резкое обострение психической болезни. Также мать сообщила, что успела запереть сына в летней кухне ", - приводит подробности сайт Нацполиции.



По указанному адресу виехал экипаж группы реагирования местного подразделения полиции и скорая помощь. Однако, когда полицейский и медработник зашли во двор больной человек, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и вызвал ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции.



Полицейский от полученного ранения по дороге в больницу скончался.



Жизни медработника угрозы нет.



Злоумышленник был разоружен бойцами роты полиции особого назначения.



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