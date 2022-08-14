Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"На самом деле там состояние гуманитарной катастрофы. Херсонщина аграрная и за счет этого продукция, которая производится в области доступна для людей. Цены на эту продукцию очень демократичны, потому что есть большое количество фермеров, которые отказываются отдавать эти продукты на Крым и они ориентированы на внутренний рынок и через понимание, что у людей особенно денег нет цены доступны", - сказал он.

По словам Соболевского, все продукты, завозимые из оккупированного Крыма, очень дорогие.

"Все, что завозится через Крым – цены космические, ассортимент очень плохой и это в больших городах, как Херсон и Новая Каховка. В небольших населенных пунктах еще сложнее – люди вынуждены ехать в города. Основная проблема – это отсутствие денег. Бизнес, фактически, уничтожен – часть еще работает, но они на грани выживания. Кроме того, оккупанты их прижали – предпринимателям нужно либо закрываться, либо получать российское гражданство, перерегистрировать бизнес и только после этого они смогут работать", - подытожил чиновник.